РИАМО - 30 янв. В результате обвала деревянных конструкций в подземном пешеходном переходе у станции столичного метро «Улица 1905 года» никто не погиб, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ЦУКС МЧС РФ по городу Москве.

«Информации о погибших не поступало. Информация о пострадавших противоречивая и разноплановая, ее проверяем. На месте работают все службы города», - сказал собеседник агентства.

Как добавил сотрудник пресс-службы Московского метрополитена, данный переход не относится к инфраструктуре столичной подземки. Работа метро осуществляется без сбоев.

Ранее в столичный ЦУКС МЧС РФ поступила информация, что в подземном переходе, ведущем к станции метро «Улица 1905 года», упала деревянная конструкция, установленная там, предположительно, для проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей.