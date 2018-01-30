РИАМО - 30 янв. Городские службы Москвы прибыли на место обвала деревянных конструкций в подземном пешеходном переходе у станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства.

Ранее в столичный ЦУКС МЧС РФ поступила информация, что в подземном переходе, ведущем к станции метро «Улица 1905 года», упала деревянная конструкция, установленная там, предположительно, для проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей.

«Городские службы на месте. Информация уточняется», - сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы ГБУ «Гормост», данный переход находится на балансе данного ведомства.

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