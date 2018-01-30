РИАМО - 30 янв. В Москве спасатели устанавливают количество людей пострадавших в результате обвала деревянных конструкций в подземном пешеходном переходе у станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, сообщил РИАМО во вторник сотрудник ЦУКС МЧС РФ по Москве.

По его словам, в ведомство поступила информация, что в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» упала деревянная конструкция, установленная там для проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей.

«Информация об инциденте и пострадавших уточняется», - сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного метрополитена, данный переход не относится к ведомству московской подземки.