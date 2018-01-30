РИАМО - 30 янв. Поступок трех подростков, которые потушили Вечный огонь в подмосковной Кашире-2, возмутил пользователей социальных сетей.

Ранее на Аллее Славы в Кашире-2 трое подростков сначала помогали дворникам чистить снег у мемориала, а потом начали развлекать себя прыжками через Вечный огонь и попытками потушить пламя с помощью снежков. Спустя несколько минут огонь все же погас.

«Детей ничему в школе не учат, особенно истории России, очень жаль», - написал под опубликованным в паблике в соцсети «ВКонтакте» видео Анатолий Гапонов.

Его поддержали и другие подписчики паблика, назвав детей невоспитанными и предложили устроить им «показательное наказание» за совершенные действия.

«Родители должны объяснять, что такое хорошо и что такое плохо», - написала пользователь julia16.88 в соцсети Instagram.

Некоторые пользователи выдвинули предположения, что во всем виновато незнание истории и отсутствие уважения к предкам. Большинство сошлось на том, что родителей нужно наказать за такое поведение их детей и заставить выплатить их большой штраф.

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