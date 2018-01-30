РИАМО – 30 янв. В переходе у станции столичного метро «Улица 1905 года» рухнула брезентовая крыша, по предварительным данным, три человека пострадали, пишет во вторник газета «Московский комсомолец».
«Во вторник вечером в подземном переходе, ведущем к станции метро «Улица 1905 года», упала брезентовая крыша, недавно установленная там для, предположительно, проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей», - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, конструкция внезапно обвалилась.
Легкие травмы получили три человека. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.
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