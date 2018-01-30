«Во вторник вечером в подземном переходе, ведущем к станции метро «Улица 1905 года», упала брезентовая крыша, недавно установленная там для, предположительно, проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей», - говорится в сообщении.