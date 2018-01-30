РИАМО - 30 янв. В аэропортах московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» вечером во вторник задержали и отменили 42 рейса, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержаны шесть рейсов, еще два отменили. В «Домодедове» пять рейсов задержали, еще семь отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали 22 рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

До конца недели в столице ожидается выпадение около трети от январской нормы осадков, на данный момент в городе уже выпало свыше 35% осадков, чем положено за декабрь и январь.