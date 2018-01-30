РИАМО – 30 янв. Кандидат в президенты РФ от КПРФ, предприниматель Павел Грудинин отобрал жилье у собственных сотрудников, которые работали на его предприятии в течение многих лет, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Александр Филькин — человек, которому кандидат в президенты от КПРФ и олигарх Павел Николаевич Грудинин <…>, без преувеличения, пытался всячески сломать жизнь: обманули с двумя квартирами — и Александра, и его родителей, отобрали («арестовали») личное имущество, довели мать до самосожжения, а отца — до инсульта. И все это сопровождалось постоянными унижениями, давлением, обманом, насилием», — говорится в сообщении.

Филькин рассказал, что его родители, которые работали на предприятии Грудинина, в 2002 году получили квартиру по договору коммерческого найма, что подразумевало в дальнейшем вступление в права собственности на жилье, так как за него шли взносы — часть — заработанными средствами, часть — отработанными годами, на десять лет. В 2012 году работники должны были стать хозяевами квартиры, но в 2010-м их должности сократили, а самих сотрудников уволили.

Филькин отметил, что сотрудникам предприятия Грудинина предлагали договоры коммерческого найма переоформлять как договоры аренды якобы из-за участившихся рейдерских захватов. Работникам обещали в дальнейшем передать жилье в собственность, но договоры аренды предполагали обычный съем квартиры на время трудовых отношений с предприятием. Отца Филькина принудили подписать договор аренды, оказывая давление на него и сына, который тоже трудился на предприятии.

Филькин-младший пояснил, что в это время он жил с семьей в общежитии.

«И вот мне предлагают двухкомнатную квартиру в ветхом доме, в «хрущевке», на первом этаже. Я был согласен, но когда пришел подписывать документ, то узнал, что ценовая политика поменялась, и эта «хрущевка» будет стоить мне как новое жилье по рыночной цене, мне сказали, что это из-за того, что я обнародовал схему, и о ней все узнали. Мне надо было либо молчать, либо очень тихонько с начальством договориться, а вы с отцом закрутили все… Я отказался от этой квартиры, тогда руководство делает новый финт ушами: общежитие расформировывают, всем дают квартиры, одни мы там остаемся. И тогда нас выбросили на улицу», — добавил Филькин.

Он уточнил, что, по распоряжению Грудинина, все вещи Филькина были вынесены из общежития и отвезены на склад предприятия. Имущество работнику так и не отдали. Вместе с семьей он переехал в квартиру к своему отцу.

По словам Филькина, Грудинин пытался выселить его и отца из квартиры, но затем просто продал жилье третьему лицу.

«В сентябре приходит снова судебный пристав Кудин, требует выселяться, меня не было дома, мама не выдерживает <…> и идет на пристава со словами: «За сколько тебя купил Грудинин?», — рассказал Филькин.

Он добавил, что после этого всю его семью силой выселили из квартиры. Добиться справедливости Филькиным так и не удалось.