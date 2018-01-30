РИАМО - 30 янв. В феврале на территории Подмосковья планируют провести более 200 ярмарок, всего будет организовано 9568 точек торговли, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На территории Московской области в феврале запланировано проведение 220 разнообразных ярмарок. Это ярмарки выходного дня, сезонные и ряд тематических. Тематические ярмарки будут приурочены к празднованию «Широкой Масленицы», «Дню Защитника Отечества» и прощанию с зимой», - сообщил глава Минпотребрынка региона Владимир Посаженников.

Участие в ярмарках примут около 200 уникальных производителей, а также производители Московской области, других регионов России и стран ближнего зарубежья, представители фермерских и личных подсобных хозяйств.

Покупателям будет представлена широкая ассортиментная линейка товаров. Представленный ассортимент должен удовлетворить все потребности покупателей.

«На тематических ярмарках для гостей помимо торговли будет организована развлекательная программа – разнообразные мастер-классы, дегустации, различные угощения и горячие напитки, выступления творческих коллективов, конкурсы и призы и многое другое», - отметил министр.