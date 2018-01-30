РИАМО - 30 янв. Самой отдаленной от МКАД подземной станцией Московского метрополитена станет «Рассказовка», строительство которой уже завершено, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Рассказовка» станет самой отдаленной от Московской кольцевой автомобильной дороги подземной станцией метрополитена. Она будет находиться в семи километрах от кольцевой автомагистрали. Строительство станции завершено. Сейчас ведутся отделочные и монтажные работы, а также наладка технического оборудования», – сообщил руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев.

Павильон «Рассказовки» оформлен как читальный зал библиотеки. Стены облицованы декоративными панелями с рисунками в виде корешков книг известных авторов, колонны декорированы под шкафы-картотеки. На «картотечные ящики» нанесены QR-коды, с помощью которых пассажиры смогут скачать любимые литературные произведения.

Станция располагается с северной стороны Боровского шоссе, на границе с районом Ново-Переделкино. Она входит в состав строящегося участка «Раменки» – «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии, открыть который планируется в ближайшее полугодие.

«С открытием нового участка улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч москвичей», – отметил Бочкарев.