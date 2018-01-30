РИАМО - 30 янв. Снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы с сохранением на ночь 31 января, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайшие 1-3 часа с сохранением на ночь 31 января по Московской области и городу Москве ожидается снег и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Московской области советует водителям воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте. Машину по возможности рекомендуют поставить в гараж, при его отсутствии – парковать вдали от деревьев.

Пешеходам напомнили о важности обходить на улице шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также рекомендовали избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

По прогнозу синоптиков, в столичном регионе снег будет идти в течение всего дня во вторник. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 1 – плюс 1 градус, по области - минус 4 – плюс 1 градус.