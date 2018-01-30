РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. Администрация Люберец может пересмотреть схему движения маршрута №501, сообщил во вторник начальник управления по организации и безопасности дорожного движения и транспорта администрации Сергей Плитов.

Во вторник в Томилине Люберец прошел третий круглый стол «Люберецкий пассажир». Представители администрации Люберец и компаний-перевозчиков обсудили проблемы транспортной доступности с жителями Томилина, Коренева и других поселений. Жители пожаловались на неудобную схему движения маршрута №501.

«Мы планируем пересмотреть схему движения маршрута №501. Жители жалуются, что невозможно доехать до поликлиники №6. Надо решить данную проблему», – сказал Плитов.

По словам заместителя директора по перевозкам МУП «Мострансавто» Сергея Калинина, стояночная площадка будет под эстакадой возле Таможенной академии ближе к коллектору. Часть бордюра срежут и там будут парковаться 5-6 маршрутных такси.