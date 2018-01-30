РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. Водителей автобусов и маршрутных такси в Люберцах будут увольнять за невыдачу билетов, сообщил во вторник начальник управления по организации и безопасности дорожного движения и транспорта администрации Сергей Плитов.

Во вторник в Томилине Люберец прошел третий круглый стол «Люберецкий пассажир». Представители администрации Люберец и компаний-перевозчиков обсуждают проблемы транспортной доступности с жителями Томилина, Коренева и других поселений.

«Водителей будут увольнять за невыдачу билетов. Мы должны сделать всю работу прозрачной. Наши перевозчики за данное нарушение столько водителей уже уволили», – сказал Плитов.

Кроме того, жительница Коренева Татьяна Морозова пожаловалась на отмену льгот для проезда пенсионеров в Москву и обратно.

«Жителям необходимо обратиться к депутатам Мособлдумы Дмитрию Дениско и Игорю Коханому. Они должны посетить наши встречи и рассказать, как они пытаются решить данную проблему», – сказал Плитов.

Бесплатный проезд для пенсионеров Подмосковья в столичном общественном транспорте был отменен 1 августа 2015 года. Всего транспортных льгот лишились около 1,2 миллиона жителей Подмосковья. Право на бесплатный проезд по Москве потеряли пенсионеры без льготного статуса, пенсионеры военной службы и ветераны труда. В качестве оснований для такого решения указывались экономия бюджетных средств.