РИАМО - 30 янв. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве в сентябре состоится инклюзивный фестиваль, в рамках которого пройдет конференция «Доступный музей», а также концерты и спектакли, сообщила журналистам во вторник руководитель отдела инклюзивных проектов ГМИИ имени Пушкина Евгения Киселева.

«В этом году состоится инклюзивный фестиваль, который пройдет в середине сентября, который также объединит большое количество проектов, спектаклей, концертов, которые будут интересны и посетителям с особенностями восприятия искусства, и без этих особенностей. Он устраняет границы между людьми», - сказала Киселева.

Она также рассказала, что в 2018 году Пушкинский музей будет уделять особое внимание людям с ограниченными возможностями.

В частности, специальные программы предусмотрены для глухих и слабослышащих, для слепых и слабовидящих, для посетителей с ментальными особенностями.

Ранее Киселева сообщила, что 1 марта в музее откроется отдел инклюзивных проектов для работы с инвалидами.