РИАМО - 30 янв. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве проведет летнюю программу мастер-классов для педагогов и арт-терапевтов в 2018 году, сообщила журналистам во вторник руководитель отдела инклюзивных проектов ГМИИ имени Пушкина Евгения Киселева.

Ранее она сообщила, что в музее с 1 марта откроется отдел инклюзивных проектов для работы с инвалидами.

«Самая большая новость для нас - это то, что мы наконец-то можем позволить себе летнюю школу, для участия в котором мы приглашаем музейных специалистов из регионов России, которые получат возможность учиться у ведущих специалистов Пушкинского музея», - сказала Киселева.

Она рассказала, что во время летней школы пройдут занятия по тифлокомментированию и арт-терапии.

Летняя школа откроется 1 июля и будет работать неделю, добавила она.