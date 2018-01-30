Внедорожник Infiniti заблокировал проезд двум пожарным автомобилям и машине скорой помощи в одном из московских дворов.
СК проверяет инцидент с водителем, не пропустившим пожарные и скорую в Москве>>
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Внедорожник Infiniti заблокировал проезд двум пожарным автомобилям и машине скорой помощи в одном из московских дворов.
СК проверяет инцидент с водителем, не пропустившим пожарные и скорую в Москве>>
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