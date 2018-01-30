РИАМО - 30 янв. В подмосковном Красногорске местные власти помогут с выплатами на ремонт дома, где произошел пожар с четырьмя погибшими, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации городского округа.

В квартире жилого дома на Южном бульваре в Красногорске 28 января произошел пожар. В результате происшествия четыре человека погибли, двое из них дети. Все погибшие были уроженцами Республики Таджикистан. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

«Составляется смета, чтобы подсчитать ущерб и понять, сколько денег потребуется на ремонт подъезда. Исходя из этой сметы будет предусмотрена помощь со стороны администрации», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в квартире, где произошло возгорание, уже восстановили и поставили новые окна.