РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. Администрация Люберец проведет мониторинг движения автобусов маршрута №346 для оптимизации расписания, сообщил во вторник начальник управления по организации и безопасности дорожного движения и транспорта администрации Сергей Плитов.

Во вторник в Томилине Люберец прошел третий круглый стол «Люберецкий пассажир». Представители администрации Люберец и компаний-перевозчиков обсуждают проблемы транспортной доступности с жителями Томилина, Коренева и других поселений. Жительница Коренева Татьяна Морозова отметила, что данные автобусы ходят редко.

«Автобусы маршрута «346 «Коренево - Москва» оборудованы системой ГЛОНАСС. Мы проверим, как они ездят, сколько машин одновременно на линии», – сказал Плитов.

Он добавил, что после изучения схемы движения администрация совместно с жителями изменит график для оптимизации.