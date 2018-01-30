РИАМО - 30 янв. За минувшую неделю жители Подмосковья погасили более 8 миллионов рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги после телефонных разговоров с операторами «МособлЕИРЦ», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ежедневно операторы расчетного центра обзванивают должников и сообщают им о сумме задолженности. Как показывает практика, более половины неплательщиков после таких звонков делают все возможное, чтобы погасить долги.

«Так, на прошедшей неделе операторам расчетного центра удалось успешно дозвониться и переговорить с 300 клиентами-должниками. Результат переговоров - оплаченные долговые квитанции на общую сумму 8,133 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Еще одним способом досудебного урегулирования ситуации является отключение должников от коммунальных услуг. Если и после отключения услуги гражданин не оплачивает счета, вопрос о взыскании долга передается на рассмотрение в суд. Так, за одну неделю января в подмосковные суды подано 328 заявлений о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму более 17 миллионов рублей.

«Тем, кто попал в трудную ситуацию, но добросовестно стремится ее разрешить, расчетный центр предлагает различные механизмы погашения задолженностей. У жителей Подмосковья всегда есть возможность не доводить дело до судебных исков или отключений коммунальных услуг», - отметила генеральный директор «МособлЕИРЦ» Ольга Роганова.

ООО «МособлЕИРЦ» было образовано в 2013 году в целях уменьшения задолженности жителей и управляющих компаний по оплате за ЖКУ перед ресурсоснабжающими организациями, а также внедрения в Подмосковье единого платежного документа и создание в сфере ЖКХ Подмосковья единой системы обслуживания жителей, основанной на высоких стандартах.