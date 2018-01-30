РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Парк автоколонны №1788 «Мострансавто» до 1 мая пополнится 31 новым автобусом, 14 из них выйдут на маршруты между Подольском и Москвой, сообщил «РИАМО в Подольске» директор предприятия Сергей Филимонов.

«Парк автоколонны №1788 «Мострансавто» регулярно обновляется по программе губернатора «Наше Подмосковье». До 1 мая в автоколонну №1788 «Мострансавто» поступит 14 автобусов марки «ЛиАЗ» 5250, машин большого класса пригородного исполнения. Они выйдут на маршруты №№520 (площадь Юбилейная – метро бульвар Дмитрия Донского), 406 (площадь Юбилейная – метро Южная), 435 (Кутузово – метро Южная) и заменят на них устаревшие автобусы. Также на маршруты выйдут 17 микроавтобусов «Луидор-225030» на базе ГАЗ А65R32 «ГАЗель NEXT», оборудованные подъемником для пассажиров с ограниченной возможностью перемещения и инвалидов-колясочников», – сказал Филимонов.

Лиаз 5250 – усовершенствованная модель, в проектировке которой участвовал сам Филимонов, всего их в автопарке уже восемь. В новых моделях появились форточки, распашные двери, лифты для маломобильных пассажиров, сделали шире сидения. Во всех новых автобусах предусмотрены кондиционеры и созданы условия для инвалидов. Междугородние автобусы «ЛиАЗ» оснащены панорамным ветровым стеклом, увеличенным объемом багажных отсеков, в оформлении салона использованы высококачественные материалы, кресла снабжены ремнями безопасности. Для инвалидов сделали подъемник кассетного типа, есть специальное место для размещения инвалидной коляски и кнопка вызова водителя.

Всего на 64 маршрутах, которые обслуживает филиал «Мострансавто» в Подольске, выходит в день до 170 автобусов нового поколения марок ГолАЗ-Вояж, ЛиАЗ-4292, ЛиАЗ-5292, ПАЗ-вектор NEXT, Hyundai. Они ежедневно перевозят более 45 тысяч человек по Подольску, а также между горокругом и Москвой, Чеховским районом, Домодедово. По транспортной укомплектованности Подольск замыкает четверку лидеров Подмосковья, но парк все еще обновляется.