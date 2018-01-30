РИАМО - 30 янв. Дорожники приступили к строительству транспортной развязки на 27-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

«Работы по реконструкции трассы М-7 «Волга» со строительством транспортной развязки на 27-м километре в районе примыкания Восточного шоссе вступили в активную фазу. Дорожники производят разбор существующей дорожной одежды, уширяют земляное полотно, возводят опоры надземных пешеходных переходов», - говорится в сообщении.

Проект предполагает уширение проезжей части до шести полос движения на участке с 26-го по 30-й километр и строительство трех разворотных петель с эстакадами через основную дорогу для организации разворотов и левоповоротных съездов.

На 26-м километре трассы одна петля позволит транспорту развернуться в сторону Москвы, другая – развернуться в сторону Владимира и проехать по направлению Владимир – Восточное шоссе. На 30-м километре петля обеспечит разворот в сторону Москвы, проезд по направлению Восточное шоссе – Москва и поворот с М-7 в микрорайон ЖК «Сакраменто».

Участок оснастят автоматической системой управления дорожным движением – комплексом из информационного табло, которое предупредит пользователей автомагистрали о пробках и неблагоприятных погодных условиях. Весь комплекс работ планируется завершить к концу 2019 года.