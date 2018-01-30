РИАМО - 30 янв. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве 1 марта откроют отдел инклюзивных проектов для работы с инвалидами, сообщила журналистам во вторник руководитель отдела Евгения Киселева.

«Мы очень надеемся, что этот год станет еще более успешным в отношении открытости музея к разным группам посетителей. Мы надеемся, что отдел инклюзивных проектов, который начнет работу в музее 1 марта, сможет также заняться теми группами посетителей, с которыми мы еще не работаем», - сказала Киселева.

Она отметила, что большую роль в работе с инвалидами играют волонтеры. В музее создано целое волонтерское движение.