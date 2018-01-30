РИАМО - 30 янв. Столичные следователи по информации СМИ о воспрепятствовании проезду двум пожарным автомобилям и машине скорой помощи проводят доследственную проверку, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

В Сети появилось видео, на котором водитель иномарки, двигаясь по улице Твардовского, не уступил дорогу двум пожарным автомобилям, а также подъехавшей машине скорой помощи, двигавшейся с включенным специальным звуковым сигналом в том же направлении. Кроме того, водитель легковушки стал выяснять отношения, продолжая создавать препятствия для дальнейшего движения спецтранспорта.

«Организована доследственная проверка по сообщению, опубликованному в средствах массовой информации, о воспрепятствовании проезду двум пожарным автомобилям и машине скорой помощи. В рамках проверки будут выполнены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказала Иванова.

Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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