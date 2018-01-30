РИАМО - 30 янв. Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) проверят качество работ на реконструкции Волоколамского шоссе и участка Северо-Восточной хорды в Москве, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На участке Волоколамского шоссе проверят построенный разворотный съезд под Московским центральным кольцом на пересечении Волоколамки с проездом Стратонавтов. Новая дорогая обеспечит подъезд к ТПУ «Волоколамская». Эксперты проверят толщину и уплотнение дорожного покрытия путем отбора кернов, а также прочность бетона подпорной стены съезда», - уточняется в материале.

На участке Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД эксперты ЦЭИИС проверят качество пролетных строений эстакады прямого хода.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 51 объект строительства, выполнит 364 исследования. В числе проверяемых объектов – жилые комплексы, социальные объекты, участки автомобильных дорог и метро.

Эксперты также проверят несколько жилых домов, которые возводятся по программе «Жилище» и по решению столичных властей переданы под нужды программы реновации. Среди них новостройки в районах Коньково (кварталы 44-47), Проспект Вернадского (кварталы 32-33), Очаково-Матвеевское (между Аминьевским шоссе и Нежинской улицей), Дмитровский (улица Долгопрудная, дом 12).

Кроме того, специалисты проверят уровень шума на строительстве гостиницы в Переведеновском переулке, владение 2, в Центральном округе. В случае превышения предельно допустимого уровня шума застройщик проведет необходимые работы по шумопонижению.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.