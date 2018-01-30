РИАМО – 30 янв. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогнозы рейтингов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга на «позитивный» вслед за аналогичным действием по отношению к суверенному рейтингу России, сообщает «Интерфакс».

Для четырех регионов прогнозы были изменены с «негативного» на «стабильный», а для Волгограда сохранен «стабильный» прогноз. Все рейтинги были подтверждены на текущих уровнях.

«Moody's изменило на «позитивный» прогноз рейтингов Москвы и Санкт-Петербурга («Ba1»), Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области («Ba2»), Самарской области и Чувашии («Ba3»), Нижегородской области, Краснодарского и Красноярского краев («B1»)», – говорится в сообщении.

Кроме того, агентство подтвердило рейтинги и поменяло их прогноз на «позитивный» со «стабильного» для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» («Ba2») и ОАО «Западный скоростной диаметр» («Ba3»).

При этом Moody's изменило на «стабильный» прогноз рейтингов Омской области («Ba3»), Омска, Краснодара и Республики Коми («B1»).

Выручка региональных и местных бюджетов, вероятно, увеличится в 2018 году, учитывая ожидаемые макроэкономические показатели в стране в целом. Аналитики Moody's прогнозируют рост реального ВВП России в текущем году на 1,6% после подъема на 1,7% по итогам 2017 года.