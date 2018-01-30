РИАМО - 30 янв. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области в ходе проведения проверок в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц в период с 22 по 26 января выявили более 100 нарушений, сообщается на сайте надзорного ведомства.

За минувшую неделю управление Роспотребнадзора по Подмосковью провело в отношении юрлиц и ИП 54 проверки, все - внеплановые. Правонарушения были выявлены по итогам 39 проверок. В том числе по итогам 37 проведенных проверок выданы еще и предписания.

«Выявлено правонарушений по итогам проверок: 106», - говорится в сообщении.

Всего по итогам проверок выдано 37 предписаний. Кроме того, по результатам проверок с выявленными правонарушениями наложено 51 административное наказание.