РИАМО - 30 янв. Пятого февраля через подмосковную Рузу пройдет лыжный переход военнослужащих ВДВ, посвященный 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского городского округа.

«Во время сверхдальнего перехода военнослужащие сделают остановку в Рузе. У нас пройдут показательные выступления гвардейцев-десантников 45-й бригады спецназа ВДВ, десантирование на центральный стадион, концертная программа патриотического направления, а также выставка стрелкового вооружения. Приглашаю всех жителей посмотреть на выступления 5 февраля в 14:00 на стадион «Урожай», - сказал глава Рузского округа Максим Тарханов.

В девяти городах России 3 февраля будет дан одновременный старт сверхдальнему лыжному переходу команд военнослужащих ВДВ. Общая протяженность маршрута, конечной точкой которого станет Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова, составит 7,5 тысяч километров.

Участники марш-броска посетят более 150 памятных мест и мемориалов, где почтят память героев-десантников и ветеранов воздушно-десантных войск.