РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН) - 30 янв. В 2017 году служебным жильем в Солнечногорском районе обеспечили шесть врачей, еще два получили сертификаты на социальную ипотеку, в текущем году работа по привлечению специалистов в медучреждения района будет продолжена, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«В 2017 году на работу в медучреждения района (Солнечногорского – ред.) пришли 30 врачей и 6 среднего медперсонала. Шесть врачей обеспечили служебным жильем, еще два получили сертификаты на социальную ипотеку. Компенсационные выплаты за наем жилых помещений получают 12 врачей, 15 врачам предоставлены компенсационные выплаты стоимости проезда транспортом общего пользования. Самый эффективный мотиватор для привлечения кадров – предоставление жилья, но мы работаем и по другим направлениям – компенсации, оплата затрат на дорогу, стипендии, и будем продолжать эту работу», – сказал глава района Андрей Чураков.

Он добавил, что возьмет ситуацию по привлечению врачей под личный контроль, так как в учреждениях здравоохранения Солнечногорского района отмечается недоукомплектованность терапевтами на 28% и педиатрами – на 15%.