РИАМО - 30 янв. В подмосковном Воскресенске выезжающий с парковки автомобиль сбил ребенка и протащил по земле, ребенок остался жив и смог выбраться из-под колес машины, соответствующее видео опубликовала на YouTube пользовательница Карина Панферова.

«Мой знакомый стал очевидцем вот такого ужасного события в Воскресенске на улице Андреса, дом 3, в 15:10. Видео скажет само за себя. Поскольку ребенок ушел, мой знакомый не успел даже понять, пострадал ли он», - уточнила Панферова в описании к ролику.

В кадре видно машину, выезжающую с парковочного места. Сзади нее гуляет ребенок, который оказывается на пути сдающего назад автомобиля. Водитель не замечает ребенка и продолжает движение, сбивает ребенка и тащит по земле. После того, как автомобиль остановился, ребенок успел выбраться из-под него и убежать. Машина уехала.

Автор ролика посоветовала всем родителям в Воскресенске проверить верхнюю одежду своих детей – если она порвана или загрязнена, то, возможно, именно их ребенок попал под колеса авто на улице Андреса.

Водителю, который сбил ребенка и не заметил этого, пользовательница посоветовала ходить пешком и не подвергать риску окружающих.

Ребенок выбрался из‑под колес сбившего его авто. ВИДЕО>>