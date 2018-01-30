РИАМО - 30 янв. Инспекторы эконадзора провели административное расследование по обращению жителя села Воскресенское Ногинского района Подмосковья и выявили источник загрязнения лесного массива сточными водами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе проверки было установлено, что неочищенные канализационные стоки сбрасываются на почву из подземных коммуникаций, проложенных от военного городка к очистным сооружениям, которые на данный момент не эксплуатируются. В результате сточные воды разливаются по лесному массиву. В ходе расследования были взяты образцы грунта и сточных вод, рассчитан ущерб, который составил 60 тысяч рублей.

«ООО «Строй Групп», которое эксплуатирует коммуникации, оштрафовано на 100 тысяч рублей, ему предстоит также возместить ущерб, нанесенный почвам», - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации Ногинского района, уже разработан комплекс мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков и, в частности, по возобновлению работы очистных сооружений в Воскресенском.

«Ситуация в поселении остается на контроле Минэкологии», - подчеркивается в материале.