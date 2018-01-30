РИАМО - 30 янв. Синоптики прогнозируют, что до 4 февраля в столице ожидаются резкие колебания атмосферного давления, после аномально низкого значения во вторник оно вырастет, затем снова упадет, а потом его показатель опять поднимется, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первую половину дня вторника давление на станции ВДНХ составило 736 миллиметров ртутного столба, вечером оно упадет до 732 миллиметров ртутного столба, это на 15-17 единиц ниже среднестатистического значения для 30 января.

«После сильного падения атмосферное давление перейдет на рост 31 января и составит 738 миллиметров ртутного столба, что тоже гораздо ниже свойственного нашей полосе. 1 февраля антициклон с северо-запада выровняет давление до нормального, 748 миллиметров ртутного столба. А затем с новым атлантическим циклоном фон его опять станет понижаться, причем довольно резко», — говорится в сообщении.

Третьего февраля прогнозируется 735 миллиметров ртутного столба, а к 4 февраля давление снова вырастет на 10 единиц.

Как уточняется в сообщении, резкие колебания атмосферного давления связаны с быстрой сменой барических образований.

«За последние 20 лет в предпоследний день января самое низкое атмосферное давление было в 2002 году со значением 725 миллиметров ртутного столба. В 2011 году давление упало до 730 миллиметров ртутного столба. В 2007 году оно понижалось, как и сейчас, до 732 миллиметров ртутного столба», — добавляется в сообщении.

Абсолютный минимум атмосферного давления для 30 января составляет 719 миллиметров ртутного столба и отмечался в 1983 году.