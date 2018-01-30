РИАМО - 30 янв. В Москве количество зарегистрированных безработных сократилось почти на 7 тысяч человек в 2017 году, а уровень безработицы составил 0,42%, сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы руководитель городского департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

«По итогам 2017 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,42%, в 2016 году - 0,51%. За прошедший год число безработных сократилось с 36887 до 30080 человек», - сказал Петросян.

Он добавил, что за прошедший год также на 43% выросло количество вакансий в городском банке вакансий.

Ранее в ходе расширенного заседания правительства Москвы министр столичного правительства, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов сообщил, что в 2018-2020 годах прогнозируется дальнейшее снижение безработицы. Баланс спроса и предложения на рынке труда будет, в основном, обеспечиваться за счет притока и оттока дополнительной рабочей силы из других регионов России и зарубежных стран. Рост реальных располагаемых доходов населения в 2018-2020 годах составит 1,5-1,7% ежегодно.