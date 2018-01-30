РИАМО - 30 янв. Карантин по бешенству животных установили на территории поселка Нерастанное городского округа Чехов, соответствующее постановление губернатора Московской области от 29 января имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: поселок Нерастанное городского округа Чехов Московской области», - говорится в документе.

Карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны устанавливается от западной границы деревни Панино до западной границы деревни Бершово, далее на юг вдоль границы городского округа Чехов до южной границы деревни Волосово и далее до западной границы деревни Панино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.