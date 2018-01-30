РИАМО - 30 янв. Участники программы реновации жилфонда Москвы смогут приобрести квартиры большей площади со скидкой 10% и более, сообщил во вторник в ходе заседания президиума столичного правительства заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Базовый размер скидки составит 10%. Регламентом Фонда реновации могут быть установлены случаи увеличения скидки для отдельных категорий участников программы», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что воспользоваться правом приобретения квартиры со скидкой можно не только в процессе реновации своего дома, но и в течение двух лет после переезда в равнозначную квартиру.