РИАМО - 30 янв. Неизвестный сильно избил мужчину на Учинской улице на севере Москвы, пострадавший с черепно-мозговой травмой госпитализирован в больницу, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 29 января в 03:15 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с адреса: улица Учинская, дом 3, корпус 1, поступил мужчина 1988 года рождения с черепно-мозговой травмой.

«Установлено, что 28 января в 23:15 по указанному адресу мужчину избил неизвестный. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сказал собеседник агентства.