РИАМО - 30 янв. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям технических регламентов складским помещениям в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получили складские помещения после проведения реконструкции по адресу: Мытищи, улица Колпакова, 77. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Общая площадь складских помещений – 3,28 тысячи квадратных метров. На объекте создан участок электронной обработки кабельной изоляции с целью повышения прочности и термостойкости, стойкости к старению и предела рабочей температуры.

После реконструкции на первом этаже располагаются: склады со стеллажами, цех, ряд административно-бытовых помещений. На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и тротуары, автомобильные проезды и стоянки.

«Складской комплекс построен за счет средств инвестора. Застройщиком на объекте выступает АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности». После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 20 новых рабочих мест», - заключается в сообщении.