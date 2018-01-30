РИАМО - 30 янв. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины, который с многочисленными тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он напомнил, что 28 января на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с Новослободской улицы доставили мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тяжелой травмов грудной клетки, перелом ребер, тяжелой травмой живота, разрывом селезенки.

«Установлено, что 28 января примерно в 09:30 по адресу: улица Новослободская, дом 20, неизвестный нанес указанные телесные повреждения мужчине и скрылся. Следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сказал собеседник агентства.