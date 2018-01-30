РИАМО - 30 янв. На Ходынском поле в Москве открыли подстанцию «Белорусская», которая будет снабжать электричеством потребителей Северного и Центрального округов столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин открыл высоковольтную электроподстанцию закры­того типа «Белорусская» ПАО «МОЭСК», - говорится в сообщении.

По словам мэра, московская энергетика отвечает высоким требованиям надежности, в системе создан хороший резерв мощностей – порядка 16% сверх исторических максимумов потребления энергии.

«Это позволяет, во-первых, обходиться без использования угля и мазута – экологически «грязного» резервного топлива. Во-вторых, уже много зим подряд не вводится никаких ограничений в электроснабжении потребителей. И, в-третьих, срок подключения новых потребителей удалось снизить в 3,5 раза – с 281 дня в 2012 году до 80 дней в настоящее время», - сказал Собянин.

Чтобы поддерживать и развивать московскую инфраструктуру электро­снабжения, ежегодно сетевые компании реконструируют и строят сотни километров электрических сетей и сотни подстанций. Это объекты нового поколения – экологически безопасные, энергоэффективные, в основном использующие отечественное оборудование. Примером современной столичной энергетической инфраструктуры является и подстанция «Белорусская», добавил мэр.

Электроподстанция «Белорусская» (220/20/10 киловольт) общей трансформаторной мощностью 360 мегавольтампер построена на улице Авиаконструктора Сухого. Подстанция предназначена для электроснабжения потребителей Северного и Центрального округов Москвы, среди которых известные городские объекты: больница имени Боткина, детская больница №13 имени Филатова, гостиница «Пекин».

Здание подстанции «Белорусская» площадью 6,5 тысяч квадратных метров построено в стиле хай-тек, что позволило гармонично вписать его в современную застройку Ходынского поля. Высокая степень автоматизации позволяет обеспечивать работу подстанции силами одного дежурного диспетчера.

Подстанция «Белорусская» станет частью опорной распределительной сети 20 киловольт, создаваемой в целях повышения надежности электроснабжения столицы. В перспективе подстанция «Белорусская» станет частью формируемого в Москве кольца сети напряжением 220 киловольт. Ввод в эксплуатацию ПС «Белорусская» позволит частично разгрузить действующие подстанции предыдущего поколения «Гражданская» и «Миусская».