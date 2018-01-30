РИАМО - 30 янв. Участники программы реновации жилфонда Москвы смогут расширить площадь своих квартир, выкупив дополнительные квадратные метры, сообщил в ходе заседания президиума правительства города мэр столицы Сергей Собянин.

«Давал поручение подготовить порядок доплат по реновации: общий объем скидок и порядок их предоставления. Речь идет о дополнительных квадратных метрах, если люди желают приобрести дополнительную квартиру или расширить площадь предоставляемой квартиры. Понятно, что порядок будет корректироваться с учетом наработанного опыта, но, как говорится, с чего-то надо начинать», - сказал Собянин.

Как доложил в ходе заседания заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, жители домов, включенных в программу реновации, как собственники, так и наниматели по договору социального найма, вправе «приобрести за доплату жилые помещения большей площади или жилые помещения, имеющие большее количество комнат, чем предоставляемые им равнозначные жилые помещения, в порядке, установленном нормативными правовыми актами города Москвы».

По его словам, сделать они это смогут, в том числе, за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и соцвыплат, право на получение которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных источников.

О готовящейся программе сноса хрущевок Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года.

В программу реновации вошел 5171 дом. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположено 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек.

В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке. Первые дома специально для программы реновации планируется построить в течение трех лет. Завершить программу намерены к 2032 году.