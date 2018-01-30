РИАМО - 30 янв. ООО «Подольский мукомольный завод» оштрафовали на 20 тысяч рублей за неизвещение Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции из Брянской области, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Организация своевременно не известила управление о прибытии двух партий подкарантинной продукции – зерна пшеницы – общим весом 64,76 тонны, поступивших из Брянской области.

«За выявленное нарушение ООО «Подольский мукомольный завод» привлечено к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Карантинный фитосанитарный контроль направлен на выявление карантинных объектов и осуществляется в целях предотвращения заноса и распространения карантинных вредных организмов при перемещении покарантинной продукции по территории РФ.