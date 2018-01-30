РИАМО - 30 янв. Зараженные калифорнийским трипсом хризантемы, поступившие из Эквадора, уничтожили в Подмосковье по указанию Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Как уточняется в материале, на СВХ ЗАО «ЛЦ «ОСТ-Терминал» при досмотре срезов цветов хризантемы одноголовой (происхождением Эквадор) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, а именно – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ», - говорится в сообщении.

Цветочный трипс является чрезвычайно опасным вредителем и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.