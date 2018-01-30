РИАМО - 30 янв. Новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену откроется в этом году в районе Беговой на севере Москвы, здание поликлиники уже подведено под крышу, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Детско-взрослая поликлиника первого уровня на 750 посещений в смену по адресу: Ленинградский проспект, дом 16 в районе Беговой на севере Москвы откроется в этом году», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Общая площадь поликлиники составит 8943 квадратных метра. В настоящее время на объекте завершается возведение надземной части здания, начались кровельные работы, продолжается переустройство инженерных коммуникаций.

Как пояснил Бочкарев, при строительстве поликлиник используется новый подход, который предполагает разделение поликлиник на два уровня. Поликлиники первого уровня обслуживания оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь. В поликлиники второго уровня пациенты будут попадать уже после того, как им поставят диагноз и назначат соответствующее лечение.

Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену предусматривает в своем составе отделение профилактики; два терапевтических отделения; хирургический блок; блок врачей-специалистов; отделение функциональной диагностики; дневной стационар на 10 коек с продолжительностью пребывания не более четырех часов; отделение реабилитации.

Детская поликлиника на 250 посещений в смену включает помещения вестибюльной группы с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами; школьно-дошкольное отделение; отделение здорового ребенка; педиатрическое отделение; хирургический блок; блок функциональной диагностики; дневной стационар на шесть коек; физиотерапевтический блок.

Также в составе поликлиники будут клинико-диагностическая лаборатория; отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами; служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Поликлинику оснастят новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью.

«Всего в этом году за счет средств городского бюджета мы планируем построить и ввести в эксплуатацию 15 объектов здравоохранения, в том числе пять поликлиник. Столичные поликлиники, по поручению мэра Сергея Собянина, переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи», - добавил Бочкарев.