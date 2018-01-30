РИАМО - 30 янв. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже украшений на общую сумму около 1 миллиона рублей из квартиры в центре Москвы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он напомнил, что вечером в полицию поступила информация о краже ювелирных изделий из сейфа в квартире, расположенной на пятом этаже семиэтажного дома №15 по Тверской улице, ущерб составил 940 тысяч рублей.

«По адресу: Тверская улица, дом 15, сотрудниками ОУР ОМВД России по Тверскому району Москвы по подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин 1993 года рождения, который в совершении данного преступления полностью изобличен», - сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).