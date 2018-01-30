РИАМО - 30 янв. Все больше молодых людей выбирают в качестве постоянного места жительства новую Москву, число покупателей жилья в новостройках ТиНАО в возрасте до 35 лет достигло 50%, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«По оценкам крупных девелоперов, работающих на территории ТиНАО, в прошлом году доля покупателей жилой недвижимости, возраст которых до 35 лет, достигла 50%. Очень показательно, что в три раза – с двух до шести процентов – возросла доля покупателей возраста 18-25 лет», - сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Главными причинами такой тенденции Жидкин считает активно развивающуюся дорожно-транспортную и социальную инфраструктуру. Именно поэтому новостройки ТиНАО в условиях жесткой конкуренции с новостройками Подмосковья и «старой» Москвы чувствуют себя достаточно уверенно.

«Реконструкция, например, Калужского шоссе и строительство на нем новых эстакад позволяет сейчас из жилых комплексов, расположенных около Троицка, добираться до МКАД минут за 20, а не за час, как было еще совсем недавно», - подчеркнул он.

Еще одной причиной, побуждающих именно молодых покупателей жилья обращать свое внимание на недвижимость в новостройках ТиНАО, являются низкая (по сравнению со стоимостью жилья в Москве) цена «квадрата» и комфортные условия ипотечного кредитования.

«В ряде новых жилых комплексов новой Москвы доля ипотечных сделок в прошлом году достигла 53-55%», - заключил Жидкин.