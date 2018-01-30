РИАМО - 30 янв. Финансирование программы социальной поддержки москвичей было увеличено вдвое в период с 2010 по 2018 год и достигло 430 миллиардов рублей, сообщил в ходе заседания президиума правительства города мэр столицы Сергей Собянин.

«Вопросы реализации соцподдержки москвичей крайне важны. С 2010 года расходы бюджета на эту программу увеличены в два раза и достигли в 2018 году 430 миллиардов рублей», - сказал Собянин.

Он добавил, что в 2018 году значительно повышена минимальная пенсия москвичей, в разы увеличен целый ряд пособий как для пожилых людей, так и для молодых, многодетных семей, также в два раза увеличен объем санаторно-курортных путевок.

Как ранее сообщалось на официальном сайте мэра Москвы, также с начала 2018 года ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий выросли более чем в два раза. Вдвое увеличились и городские пособия ветеранам, участникам обороны Москвы.