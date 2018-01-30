РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 30 янв. Для поддержания общественного порядка на территории Орехово-Зуевского района планируют возродить народную дружину, жители, желающие войти в общественное объединение, могут обратиться в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с заявлением и пройти собеседование, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«В соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка», на территории Орехово-Зуева и района проводится ряд мероприятий по возрождению народной дружины. Членами общественного объединения могут стать граждане России не моложе 18 лет, способные по своим деловым и моральным качествам осуществлять охрану общественного порядка», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, жители, изъявившие желание пополнить ряды Народной дружины, должны обратиться в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с письменным заявлением на имя начальника ведомства, пройти собеседование, а также проверку на наличие неснятых судимостей и административных наказаний.

По вопросам вступления в народную добровольную дружину можно обращаться по телефону 8(903)003-90-20 (Владимир Ехин).

Народная дружина – это оформленное в соответствии с законодательством РФ самоуправное некоммерческое формирование, созданное в помощь органам внутренних дел по инициативе граждан, добровольно объединившихся для охраны общественного порядка в период проведения значимых мероприятий.