РИАМО - 30 янв. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили ход и качество зимней уборке в городском округе Домодедово и отметили высокое качество работы коммунальных служб, сообщила глава надзорного органа Татьяна Витушева.

«В целом на территории городского округа Домодедово поддерживается высокий уровень зимней уборки. Очистка автомобильных дорог ведется до бордюрного камня. Внутриквартальные проезды и тротуары очищены от снега и наледи. Можно отметить хорошую зимнюю ручную уборку и своевременную работу техники», - сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По ее словам, администрация Домодедова определила 15 площадок для временного складирования снега, все они закреплены за предприятиями и организациями согласно территориальному признаку. Осмотренные снегосвалки содержатся удовлетворительно.

«В начале зимы имелся ряд замечаний по проведению зимней уборки в Домодедове – дороги не были расчищены на всю ширину проезжей части, а бордюры были завалены снегом. Все выявленные в начале зимы инспекторами Госадмтехнадзора нарушения хода зимней уборки устранены. Обслуживающие организации учли их в дальнейшей работе», - заключила она.