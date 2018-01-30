РИАМО - 30 янв. Сотрудники уголовного розыска УВД по Западному округу Москвы задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве жителя Санкт-Петербурга, который выманил у пожилой женщины 300 тысяч рублей под предлогом помощи ее сыну, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО Москвы.

Как уточняется в материале, 87-летней москвичке на телефон позвонил мужчина, который представился ее сыном. Он сообщил, что совершил преступление и был задержан сотрудниками полиции. Для решения вопроса о непривлечении к ответственности он попросил срочно передать ему через знакомого деньги.

«В подъезде своего дома на Тарутинской улице женщина передала неизвестному 300 тысяч рублей. Через некоторое время с ней связался сын, в разговоре с которым выяснилось, что с ним все в порядке и денег он не просил. Пожилая женщина сразу же обратилась в полицию», - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по месту жительства в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, 33-летний мужчина.

В отношении него возбудили уголовное дело и поместили его под стражу.