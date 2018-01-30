РИАМО - 30 янв. Инспекторы территориальных отделов подмосковного Госадмтехнадзора зафиксировали шесть фактов сброса собранных снежных масс на пустыри, обочины автомобильных дорог и другие территории за чертой населенных пунктов, сообщила во вторник глава надзорного органа Татьяна Витушева.

По ее словам, в соответствии с требованием областного законодательства, убранные снежные массы должны вывозиться на снегосвалки. Однако не всегда организации, проводящие зимнюю уборку территорий муниципалитетов Московской области, соблюдают это требование.

«Всего по итогам проведенных мероприятий, инспекторами выявлено и пресечено шесть попыток водителей снеговозов выгрузить собранный на улицах снег вне снегосвалок. По каждому факту возбуждено административное дело, а водителям грузовиков пришлось собственными силами устранять созданные ими гигантские сугробы из грязного снега», - отметила Витушева.

Она подчеркнула, что нарушителям выписаны предупреждения, а также штраф на сумму 50 тысяч рублей. Общий объем снежных масс, сброс которых предотвратили сотрудники Госадмтехнадзора составил около 100 кубометров.