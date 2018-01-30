РИАМО - 30 янв. Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в избиении несовершеннолетнего мальчика и кражи у него телефона и денег, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что вечером 27 января на службу «02» поступило сообщение от гражданки 1972 года рождения о грабеже по адресу: улица Никулинская.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 27 января примерно в 22:00 по указанному адресу двое неизвестных нанесли телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, открыто похитили сотовый телефон, 2 тысячи рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 60 тысяч рублей.

«29 января в 20:00 сотрудниками ОР ППСП ОМВД подозреваемые были задержаны. Следователем Никулинского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», - заключил сотрудник пресс-службы.