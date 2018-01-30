РИАМО - 30 янв. Житель подмосковной Истры во время ссоры, возникшей при распитии спиртного, нанес собутыльнику ножевое ранение в живот, его задержали, пострадавший госпитализирован, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он напомнил, что 28 января из дома в деревне Ябедино в городском округе Истра скорая помощь доставила в больницу мужчину с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД ранее судимый мужчина, проживающий по адресу: городской округ Истра, деревня Ябедино. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан, добавил он.